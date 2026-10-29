Империя стройматериалов: омский бизнесмен объединил шесть фирм

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Пять юридических лиц бизнесмена Сергея Ливинцева присоединяются к его шестой компании – «Большая перемена – Исилькуль». Реорганизуемые структуры были зарегистрированы в Омске, а также в Таврическом, Тюкалинске и Таре, причем их адреса на онлайн-картах часто совпадают со строительными магазинами «Стройдом», а у некоторых заявлены филиалы в Нововаршавке и Знаменском.

Согласно данным налоговой службы, флагманская компания «Большая перемена – Исилькуль» завершила 2025 год с доходом около 246 млн рублей и чистой прибылью порядка 20 млн рублей.

Совокупная выручка всех шести предприятий за указанный период превысила 764 млн рублей при общей среднесписочной численности персонала в 95 человек. Всего в регионе насчитывается около 1 356 организаций с профильными видами деятельности по оптовой торговле и реализации стройматериалов.