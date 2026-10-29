В Омске с молотка пустят бывший штаб спортивной федерации

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Администрация города решила избавиться от кирпичной одноэтажки площадью 124,1 кв. м, расположенной во дворе дома № 38 по улице Герцена. Согласно распоряжению, объект пустят с молотка через открытый электронный аукцион.

Начальная стоимость недвижимости составляет 3,58 млн рублей, а выкупная цена прилагающегося земельного участка площадью 390 кв. м оценивается еще в 1,92 млн рублей.

Объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии. По данным онлайн-сервисов, сейчас в здании не ведет деятельность ни одна организация, однако раньше здесь базировались СДЮСШОР № 22 и местная федерация флорбола. Однако из-за износа и проблем с коммуникациями арендаторы съехали с площадки, а теперь городские власти намерены выручить средства за счет продажи заброшенного актива.