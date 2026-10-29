Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

В Омске с молотка пустят бывший штаб спортивной федерации

Власти выставили на торги заброшенное муниципальное здание на улице Герцена, которое ранее занимали спортивные организации.
Заброшка Герцена

Администрация города решила избавиться от кирпичной одноэтажки площадью 124,1 кв. м, расположенной во дворе дома № 38 по улице Герцена. Согласно распоряжению, объект пустят с молотка через открытый электронный аукцион.

Начальная стоимость недвижимости составляет 3,58 млн рублей, а выкупная цена прилагающегося земельного участка площадью 390 кв. м оценивается еще в 1,92 млн рублей.

Объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии. По данным онлайн-сервисов, сейчас в здании не ведет деятельность ни одна организация, однако раньше здесь базировались СДЮСШОР № 22 и местная федерация флорбола. Однако из-за износа и проблем с коммуникациями арендаторы съехали с площадки, а теперь городские власти намерены выручить средства за счет продажи заброшенного актива.

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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

В Омске с молотка пустят бывший штаб спортивной федерации

Власти выставили на торги заброшенное муниципальное здание на улице Герцена, которое ранее занимали спортивные организации.
Заброшка Герцена

Администрация города решила избавиться от кирпичной одноэтажки площадью 124,1 кв. м, расположенной во дворе дома № 38 по улице Герцена. Согласно распоряжению, объект пустят с молотка через открытый электронный аукцион.

Начальная стоимость недвижимости составляет 3,58 млн рублей, а выкупная цена прилагающегося земельного участка площадью 390 кв. м оценивается еще в 1,92 млн рублей.

Объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии. По данным онлайн-сервисов, сейчас в здании не ведет деятельность ни одна организация, однако раньше здесь базировались СДЮСШОР № 22 и местная федерация флорбола. Однако из-за износа и проблем с коммуникациями арендаторы съехали с площадки, а теперь городские власти намерены выручить средства за счет продажи заброшенного актива.

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Рубрика - Экономика/Бизнес