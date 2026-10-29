Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске на месте пустыря может появиться новая автомойка

Мэрия Омска проведет аукцион на аренду земли в микрорайоне Входной.
автомойка

Администрация Омска выставит на аукцион земельный участок в Ленинском округе под строительство новой автомойки. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест.

Речь идет об участке площадью 800 квадратных метров. Земля расположена в микрорайоне Входной – примерно в 105 метрах к юго-западу от жилого дома № 70/1. Разрешенный вид использования территории – «автомобильные мойки».

Департаменту архитектуры и градостроительства поручено организовать и провести открытые торги на право заключения договора аренды.

Ранее сообщалось, что мэрия выставила на торги земельный участок в Октябрьском округе под размещение объекта строительной промышленности.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске на месте пустыря может появиться новая автомойка

Мэрия Омска проведет аукцион на аренду земли в микрорайоне Входной.
автомойка

Администрация Омска выставит на аукцион земельный участок в Ленинском округе под строительство новой автомойки. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест.

Речь идет об участке площадью 800 квадратных метров. Земля расположена в микрорайоне Входной – примерно в 105 метрах к юго-западу от жилого дома № 70/1. Разрешенный вид использования территории – «автомобильные мойки».

Департаменту архитектуры и градостроительства поручено организовать и провести открытые торги на право заключения договора аренды.

Ранее сообщалось, что мэрия выставила на торги земельный участок в Октябрьском округе под размещение объекта строительной промышленности.

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Рубрика - Экономика/Бизнес