В Омске продажи вейпов оказались под запретом сразу в сотне мест

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В Омске официально утвердили минимальные границы территорий вокруг образовательных учреждений, на которых запрещено продавать сигареты, вейпы, кальяны и любую никотинсодержащую продукцию. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

Согласно документу, зона запрета на торговлю составляет 100 метров по прямой линии от школ, детских садов и других учебных заведений без учета препятствий. Если у учреждения есть забор, отсчет ведут от ближайшей точки ограждения до торговой точки. Если ограждение отсутствует, расстояние считают от стены самого здания.

По словам главы города, под новые ограничения в Омске попадает порядка 200 торговых локаций. Проект документа прошел длительное согласование, включая оценку рисков для бизнеса, экспертизу омского бизнес-омбудсмена, профильных министерств и публичные слушания.

Мэр подчеркнул, что принятая мера позволит защитить здоровье жителей и одновременно сохранить баланс с интересами малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года в Омске планируется установить запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина или вейпов и жидкостей для них.