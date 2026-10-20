В Омской области развернули новый фронт войны с вейпами

Omskinform.ru

Сегодня, 20 октября, в Законодательное собрание Омской области внесли законопроект, регулирующий розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией.

– С 1 марта 2027 года в нашем регионе предлагается запретить продажу такой продукции в зданиях и помещениях организаций отдыха и оздоровления детей, местах проведения официальных спортивных соревнований, а также в учреждениях социального обслуживания. Кроме того, запрет будет действовать на территориях зон отдыха, – заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Еще одна мера предусматривает запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Также с 1 марта 2028 года минимальную площадь торговых объектов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию, планируют увеличить вдвое – с 5 до 10 квадратных метров.

Законопроект получил поддержку парламентариев и сегодня был принят к рассмотрению. Впереди документу предстоит пройти два чтения, после чего он сможет вступить в силу.