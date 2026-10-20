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·Общество·Олег Кипорук

Омские памятники архитектуры пытаются спасти льготами

Инвесторы получат скидки на аренду исторических объектов после их восстановления.
Штаб 51-й дивизии

Правительство Омской области приняло меры поддержки для арендаторов исторических зданий, находящихся в собственности региона. Новые правила призваны привлечь частный капитал к восстановлению памятников архитектуры и вовлечению их в хозяйственный оборот.

Документ устанавливает дифференцированные ставки в зависимости от состояния недвижимости и объема вложений. При аренде памятников истории, требующих проведения охранных и восстановительных мероприятий, базовая плата снижается вдвое. После завершения ремонта и подтверждения работ региональным министерством культуры ставка уменьшается до 30 %.

Для заброшенных зданий в неудовлетворительном состоянии на торгах устанавливается начальная стоимость аренды в один рубль. По остальным объектам без статуса культурного наследия, но требующим капитального ремонта, в первый год арендная плата составит 40 % от рыночной, во второй – 60 %, в третий – 80 %, а с четвертого года поднимется до полного объема. Перечни таких объектов будет утверждать правительство региона.

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·Общество·Олег Кипорук

Омские памятники архитектуры пытаются спасти льготами

Инвесторы получат скидки на аренду исторических объектов после их восстановления.
Штаб 51-й дивизии

Правительство Омской области приняло меры поддержки для арендаторов исторических зданий, находящихся в собственности региона. Новые правила призваны привлечь частный капитал к восстановлению памятников архитектуры и вовлечению их в хозяйственный оборот.

Документ устанавливает дифференцированные ставки в зависимости от состояния недвижимости и объема вложений. При аренде памятников истории, требующих проведения охранных и восстановительных мероприятий, базовая плата снижается вдвое. После завершения ремонта и подтверждения работ региональным министерством культуры ставка уменьшается до 30 %.

Для заброшенных зданий в неудовлетворительном состоянии на торгах устанавливается начальная стоимость аренды в один рубль. По остальным объектам без статуса культурного наследия, но требующим капитального ремонта, в первый год арендная плата составит 40 % от рыночной, во второй – 60 %, в третий – 80 %, а с четвертого года поднимется до полного объема. Перечни таких объектов будет утверждать правительство региона.

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Рубрика - Общество