В Омске задумали новую транспортную систему, но денег на нее не нашли

Omskinform.ru

Омская администрация приняла решение перенести запуск новой маршрутной сети общественного транспорта, ранее запланированный на 1 июля 2027 года. Переворот в городской логистике уперся в нехватку финансовых ресурсов.

Концепция реформы предполагала тотальный отказ от нерегулируемых тарифов и полный перевод муниципального и частного транспорта на брутто-контракты с июля 2028 года. Вся выручка от проезда должна была поступать в местную казну, а перевозчики получали бы фиксированную оплату за выполненные рейсы. Планировалась покупка 70 вместительных автобусов, создание единой контрольно-ревизионной службы, обустройство десяти разворотных площадок на конечных остановках и расширение уличной сети.

Однако финансовая нагрузка оказалась неподъемной. Переход на брутто-контракты требует колоссальных вливаний из бюджета: дополнительные расходы составили бы 872,9 млн рублей в 2027 году, 2,9 млрд – в 2028-м и 5,3 млрд рублей – в 2029 году. При этом в проекте трехлетнего бюджета эти миллиарды не предусмотрены вовсе.

– Кроме того, при реализации системы брутто-контрактов возникает риск недополучения бюджетом доходов от оплаты проезда в полном объеме, что подтверждается наличием задолженности акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8» перед бюджетом города в размере 250 млн руб., образовавшейся с сентября 2024 года, – цитирует материалы мэрии РБК Омск.

Помимо денежного вопроса, профильные службы столкнулись с инфраструктурной неготовностью. Новая техника по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» поступит не раньше конца 2027 года, а единая контрольно-ревизорская служба до сих пор не создана. Конкретные сроки возобновления реформы в департаменте транспорта пока не называют.