В Омске «забуксовала» перекраска маршруток

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Омский городской совет забирает из Законодательного собрания инициативу об установлении штрафов за нарушение единой гаммы кузова пассажирских автобусов и маршруток. Проект был передан на рассмотрение областным законодателям еще в начале года, однако до сих пор так и не дошел до стадии обсуждения.

Мэрия рассчитывала через поправки в Кодекс об административных правонарушениях получить законный механизм, принуждающий частных перевозчиков к единому визуальному стандарту. Однако в региональном парламенте введение новых штрафных статей так и не приняли к рассмотрению.

Муниципальным властям порекомендовали достигать этой цели с помощью действующих правовых рычагов. Как сообщает портал «Ом1», одним из вариантов могут стать требования к оттенку кузова непосредственно в условиях конкурсов на обслуживание маршрутов.