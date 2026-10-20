Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

В Омске «забуксовала» перекраска маршруток

Депутаты решили не менять КоАП ради единого стиля общественного транспорта.
маршрутка

Омский городской совет забирает из Законодательного собрания инициативу об установлении штрафов за нарушение единой гаммы кузова пассажирских автобусов и маршруток. Проект был передан на рассмотрение областным законодателям еще в начале года, однако до сих пор так и не дошел до стадии обсуждения.

Мэрия рассчитывала через поправки в Кодекс об административных правонарушениях получить законный механизм, принуждающий частных перевозчиков к единому визуальному стандарту. Однако в региональном парламенте введение новых штрафных статей так и не приняли к рассмотрению.

Муниципальным властям порекомендовали достигать этой цели с помощью действующих правовых рычагов. Как сообщает портал «Ом1», одним из вариантов могут стать требования к оттенку кузова непосредственно в условиях конкурсов на обслуживание маршрутов.

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

В Омске «забуксовала» перекраска маршруток

Депутаты решили не менять КоАП ради единого стиля общественного транспорта.
маршрутка

Омский городской совет забирает из Законодательного собрания инициативу об установлении штрафов за нарушение единой гаммы кузова пассажирских автобусов и маршруток. Проект был передан на рассмотрение областным законодателям еще в начале года, однако до сих пор так и не дошел до стадии обсуждения.

Мэрия рассчитывала через поправки в Кодекс об административных правонарушениях получить законный механизм, принуждающий частных перевозчиков к единому визуальному стандарту. Однако в региональном парламенте введение новых штрафных статей так и не приняли к рассмотрению.

Муниципальным властям порекомендовали достигать этой цели с помощью действующих правовых рычагов. Как сообщает портал «Ом1», одним из вариантов могут стать требования к оттенку кузова непосредственно в условиях конкурсов на обслуживание маршрутов.

Больше по тегу - #общественный транспорт
Рубрика - Общество