Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

У омичей начали изымать квартиры

Власти изымают помещения у собственников из-за угрозы обрушения конструкций.
Снос, КРТ

В Кировском округе готовят к демонтажу многоквартирный дом № 5 на улице Лесоперевалка. Соответствующее постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Четырехэтажное здание получило статус аварийного еще в мае 2024 года. Проведенное позже обследование показало критическое состояние объекта: несущие конструкции получили серьезные повреждения и деформации, из-за чего эксперты зафиксировали реальную угрозу внезапного обрушения. В ноябре прошлого года на территории ввели режим повышенной готовности и начали процесс расселения граждан.

Как сообщалось ранее, число аварийных домов, требующих немедленного расселения в Омске, возросло до 60 за год.

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·Общество·Олег Кипорук

У омичей начали изымать квартиры

Власти изымают помещения у собственников из-за угрозы обрушения конструкций.
Снос, КРТ

В Кировском округе готовят к демонтажу многоквартирный дом № 5 на улице Лесоперевалка. Соответствующее постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Четырехэтажное здание получило статус аварийного еще в мае 2024 года. Проведенное позже обследование показало критическое состояние объекта: несущие конструкции получили серьезные повреждения и деформации, из-за чего эксперты зафиксировали реальную угрозу внезапного обрушения. В ноябре прошлого года на территории ввели режим повышенной готовности и начали процесс расселения граждан.

Как сообщалось ранее, число аварийных домов, требующих немедленного расселения в Омске, возросло до 60 за год.

1669
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Рубрика - Общество