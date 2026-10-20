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·Общество·Олег Кипорук

Омичам поднимут пенсии: кто и на сколько «разбогатеет»

В Социальном фонде раскрыли параметры индексации выплат в ближайшие годы.
пенсионеры

В 2027 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан превысит рубеж в 30 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

– Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2466 рублей – до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, – передает слова Чиркова РИА Новости.

Увеличение выплат пройдет в два этапа. Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, с 1 февраля 2027 года страховые пенсии проиндексируют на 6,8 %, а с 1 апреля предусмотрен дополнительный подъем еще на 3,3 %.

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В Социальном фонде раскрыли параметры индексации выплат в ближайшие годы.
пенсионеры

В 2027 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан превысит рубеж в 30 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

– Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2466 рублей – до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, – передает слова Чиркова РИА Новости.

Увеличение выплат пройдет в два этапа. Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, с 1 февраля 2027 года страховые пенсии проиндексируют на 6,8 %, а с 1 апреля предусмотрен дополнительный подъем еще на 3,3 %.

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Рубрика - Общество