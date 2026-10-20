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·Общество·Алексей Новиков

В Омске неожиданно начали готовиться к боевым действиям на бронемашинах

Военнослужащие отработали вождение машин на сложной местности.
военные

В Омске командиры взводов Росгвардии собрались на учебно-методический сбор, посвященный эксплуатации бронетранспортеров БТР-80. Мероприятие прошло на базе центра подготовки личного состава Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии.

В сборе участвовали военнослужащие соединений и воинских частей Росгвардии из Сибирского региона.

Под руководством инструкторов участники закрепили знания по обслуживанию и боевому применению БТР-80, а также отработали практические навыки управления бронетранспортерами в сложных условиях местности.

Офицеры и опытные инструкторы учебного центра проверили знания военнослужащих о тактико-технических характеристиках бронированных транспортно-боевых машин БТР-80 и оценили уровень их огневой подготовки.

По итогам контрольных занятий все участники сбора успешно подтвердили свою профессиональную квалификацию и готовность передавать полученные знания и обучать подчиненный личный состав в своих подразделениях.

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·Общество·Алексей Новиков

В Омске неожиданно начали готовиться к боевым действиям на бронемашинах

Военнослужащие отработали вождение машин на сложной местности.
военные

В Омске командиры взводов Росгвардии собрались на учебно-методический сбор, посвященный эксплуатации бронетранспортеров БТР-80. Мероприятие прошло на базе центра подготовки личного состава Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии.

В сборе участвовали военнослужащие соединений и воинских частей Росгвардии из Сибирского региона.

Под руководством инструкторов участники закрепили знания по обслуживанию и боевому применению БТР-80, а также отработали практические навыки управления бронетранспортерами в сложных условиях местности.

Офицеры и опытные инструкторы учебного центра проверили знания военнослужащих о тактико-технических характеристиках бронированных транспортно-боевых машин БТР-80 и оценили уровень их огневой подготовки.

По итогам контрольных занятий все участники сбора успешно подтвердили свою профессиональную квалификацию и готовность передавать полученные знания и обучать подчиненный личный состав в своих подразделениях.

1606
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Рубрика - Общество