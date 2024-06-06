Омск-Информ
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·Происшествия

Житель Одесского района Павел Козлов отправился на СВО добровольцем.
На СВО погиб житель Одесского района Павел Козлов. Он работал ветеринаром в ООО «Комсомольское». О смерти мужчины сообщил глава района Евгений Журавлев.
– Знал Павла лично, немного работали в одном коллективе. Спокойный, дисциплинированный, ответственный, не многословный – таким он остался в нашей памяти. Много бывших коллег по работе, товарищей, земляков пришли проститься с Павлом, – отметил Журавлев.
Павел Козлов отправился на СВО добровольцем.
РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.
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·Происшествия

Житель Одесского района Павел Козлов отправился на СВО добровольцем.
На СВО погиб житель Одесского района Павел Козлов. Он работал ветеринаром в ООО «Комсомольское». О смерти мужчины сообщил глава района Евгений Журавлев.
– Знал Павла лично, немного работали в одном коллективе. Спокойный, дисциплинированный, ответственный, не многословный – таким он остался в нашей памяти. Много бывших коллег по работе, товарищей, земляков пришли проститься с Павлом, – отметил Журавлев.
Павел Козлов отправился на СВО добровольцем.
РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.
2285