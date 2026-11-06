Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

В центре Омска автобус попал в жесткое ДТП

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
ДТП

В центре Омска произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. На остановке «Госпиталь» в аварию попал автобус, курсировавший по маршруту № 346.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия: у транспортного средства сильно повреждена передняя часть кузова, а лобовое стекло покрылось трещинами. Дорога возле остановки оказалась усыпана осколками.

По словам очевидцев, в результате аварии никто из пассажиров и пешеходов не пострадал. Официальной информации о причинах и обстоятельствах столкновения от Госавтоинспекции пока не поступало.

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В центре Омска автобус попал в жесткое ДТП

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
ДТП

В центре Омска произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. На остановке «Госпиталь» в аварию попал автобус, курсировавший по маршруту № 346.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия: у транспортного средства сильно повреждена передняя часть кузова, а лобовое стекло покрылось трещинами. Дорога возле остановки оказалась усыпана осколками.

По словам очевидцев, в результате аварии никто из пассажиров и пешеходов не пострадал. Официальной информации о причинах и обстоятельствах столкновения от Госавтоинспекции пока не поступало.

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Рубрика - Происшествия