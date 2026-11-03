Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

В Омской области КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.
ДТП

Во вторник, 3 ноября, в городе Таре Омской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В десятом часу утра в районе пересечения улиц Советской и Гвардейской большегруз сбил пешехода.

По предварительным данным правоохранительных органов, 46-летний водитель автомобиля КамАЗ допустил наезд на 74-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП взяла под личный контроль Тарская межрайонная прокуратура.

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В Омской области КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.
ДТП

Во вторник, 3 ноября, в городе Таре Омской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В десятом часу утра в районе пересечения улиц Советской и Гвардейской большегруз сбил пешехода.

По предварительным данным правоохранительных органов, 46-летний водитель автомобиля КамАЗ допустил наезд на 74-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП взяла под личный контроль Тарская межрайонная прокуратура.

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Рубрика - Происшествия