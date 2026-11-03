В Омске иномарка сбила ребенка и протаранила встречный автомобиль

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Вчера, 2 ноября, в Центральном округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В 18:15 информация об аварии поступила в дежурную часть Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Ниссан NV200 Ванетте» ехал по улице Осоавиахимовской со стороны 22-й Северной в направлении 14-й Северной. В районе дома № 171 иномарка сбила пешехода, двигавшегося по краю проезжей части во встречном направлении.

После наезда машина вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Сузуки-Эстим», за рулем которого находилась 24-летняя женщина.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась сбитому пешеходу – 12-летнему мальчику, а также автоледи из «сузуки». По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.