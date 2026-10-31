Под Омском девочка получила травмы после жесткого падения с электросамоката

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Вчера, 30 октября, в Омской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району в 18:20.

Как предварительно установили, 14-летняя девочка двигалась на электросамокате «Samik M365» по грунтовой дороге в рабочем поселке Большеречье. По пути от улицы Чехова к улице Лермонтова она не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию электросамоката.

Получив травмы при падении, девочка была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В ведомстве обратились к родителям с напоминанием о правилах безопасности для детей. Перед тем как разрешить ребенку поездки на средстве индивидуальной мобильности, стоит убедиться, что он знает правила дорожного движения. Также родителям рекомендуют объяснить детям, насколько опасными могут быть невнимательность и неосторожность во время движения.