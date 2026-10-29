Омск-информ
Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В центре Омска перевернулась машина

ДТП случилось на улице Тюменской.
ДТП

Сегодня, 29 октября, в центре Омска зафиксировали серьезное ДТП. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места происшествия на улице Тюменской в Центральном округе.

На кадрах видно, что в результате столкновения один из кроссоверов перевернулся на крышу посреди проезжей части. Второму участнику аварии разворотило переднюю часть кузова. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В центре Омска перевернулась машина

ДТП случилось на улице Тюменской.
ДТП

Сегодня, 29 октября, в центре Омска зафиксировали серьезное ДТП. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места происшествия на улице Тюменской в Центральном округе.

На кадрах видно, что в результате столкновения один из кроссоверов перевернулся на крышу посреди проезжей части. Второму участнику аварии разворотило переднюю часть кузова. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

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Рубрика - Происшествия