В центре Омска водитель «Ниссана» сбил девятилетнего мальчика

Omskinform.ru

Сегодня утром, 28 октября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 11:45.

По предварительным данным, возле дома № 123 на улице Куйбышева 60-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил ребенка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

После происшествия пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего.