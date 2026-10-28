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·Происшествия·Алексей Новиков

В центре Омска водитель «Ниссана» сбил девятилетнего мальчика

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Знак аварийной остановки

Сегодня утром, 28 октября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 11:45.

По предварительным данным, возле дома № 123 на улице Куйбышева 60-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил ребенка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

После происшествия пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП со скорой под Омском.

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·Происшествия·Алексей Новиков

В центре Омска водитель «Ниссана» сбил девятилетнего мальчика

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Знак аварийной остановки

Сегодня утром, 28 октября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 11:45.

По предварительным данным, возле дома № 123 на улице Куйбышева 60-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил ребенка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

После происшествия пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП со скорой под Омском.

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Рубрика - Происшествия