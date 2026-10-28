Лжеинвесторы выманили у пенсионерки из Омска почти миллион рублей

Прокуратура Советского округа Омска через суд добилась взыскания денег с трех жителей других регионов, на банковские счета которых пенсионерка перевела около 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками.
В декабре 2024 года 76-летней женщине позвонили злоумышленники, представившиеся инвестиционными консультантами. В результате обмана омичка перечислила крупную сумму на несколько банковских счетов.
Владельцев счетов установили сотрудники полиции в ходе расследования уголовного дела. Ими оказались 20-летний житель Нижегородской области, 74-летний житель Кемеровской области и 72-летняя женщина из Иркутской области.
Для возврата денег пострадавшей прокуратура направила в суд три исковых заявления о взыскании с этих граждан неосновательного обогащения.
Суд удовлетворил все требования в полном объеме. После вступления решений в законную силу надзорное ведомство проконтролирует их исполнение.
Напомним, ранее сообщалось, что омич оказался в колонии из-за увлечения тюремной романтикой в соцсетях.