Лжеинвесторы выманили у пенсионерки из Омска почти миллион рублей

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Прокуратура Советского округа Омска через суд добилась взыскания денег с трех жителей других регионов, на банковские счета которых пенсионерка перевела около 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками.

В декабре 2024 года 76-летней женщине позвонили злоумышленники, представившиеся инвестиционными консультантами. В результате обмана омичка перечислила крупную сумму на несколько банковских счетов.

Владельцев счетов установили сотрудники полиции в ходе расследования уголовного дела. Ими оказались 20-летний житель Нижегородской области, 74-летний житель Кемеровской области и 72-летняя женщина из Иркутской области.

Для возврата денег пострадавшей прокуратура направила в суд три исковых заявления о взыскании с этих граждан неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил все требования в полном объеме. После вступления решений в законную силу надзорное ведомство проконтролирует их исполнение.

Напомним, ранее сообщалось, что омич оказался в колонии из-за увлечения тюремной романтикой в соцсетях.