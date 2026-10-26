Приложения на телефоне могут выкрасть все данные и деньги омичей

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В стране зафиксирован всплеск активности киберпреступников, распространяющих вредоносную программу ZloyRAT под видом мобильных приложений для автомобилистов. Специалисты компании F6 выявили маскировку вируса под сервис «ДПС радар. Топливо онлайн», якобы информирующий о постах ГИБДД, камерах фиксации и наличии бензина. Реклама фейковой программы активно транслируется в автомобильных чатах, каналах грузоперевозок и сервисах доставки, сообщает «Газета.Ru».

По аналогичной схеме злоумышленники распространяют вредоносный софт под видом приложений «Радар для БПЛА» и «ГосVPN». При установке подобных программ на устройство скрытно загружается троян. Приложение создает видимость работы легитимного сайта, параллельно собирая список контактов, входящие сообщения и push-уведомления. Троян способен самостоятельно совершать звонки, отправлять USSD-команды и СМС без согласия пользователя.

Главной целью программы ZloyRAT выступает перехват конфиденциальных данных из Telegram, портала госуслуг, а также более чем из 60 мобильных клиентов российских банков и маркетплейсов. По данным МВД России, распознать заражение устройства можно по самопроизвольным выключениям, замедлению работы, появлению всплывающих окон и совершению операций без ведома владельца.

В ведомстве настоятельно рекомендуют отказаться от ввода данных банковских карт и использования мобильных банков до полной проверки смартфона, а эксперты призывают скачивать программы исключительно из проверенных источников, таких как RuStore, и игнорировать ссылки на APK-файлы из мессенджеров.