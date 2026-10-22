Омич забирал 14 миллионов у пенсионеров после звонков от «силовиков»

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Прокуратура города Омска направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как считает следствие, обвиняемый договорился с участниками преступной группы через интернет и вместе с ними участвовал в схеме хищения денег у граждан. Пожилым людям звонили от имени правоохранителей и сообщали о якобы попытке перевести их средства на финансирование террористических организаций. После этого потерпевших убеждали передать сбережения доверенному лицу для проведения декларирования и обеспечения их сохранности.

В преступной схеме обвиняемый выполнял роль курьера. Он приезжал к встревоженным пенсионерам, забирал у них накопления и затем передавал деньги другим участникам группы, личности которых пока не установлены. За свою работу молодой человек оставлял себе небольшой процент от похищенной суммы.

Четверо жителей Омска стали жертвами мошеннической схемы и лишились в общей сложности более 14 млн рублей. Деньги потерпевшим пока не вернули. В связи с этим прокуратура города предъявила гражданские иски для защиты их интересов и взыскания причиненного ущерба.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Омска, который рассмотрит его по существу. За совершенное преступление обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что омичка отдала мошенникам 4,5 млн рублей после звонка от «внука», которого на самом деле не существует.