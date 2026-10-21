«Экологическая катастрофа»: Омичи два года живут в коммунальном кошмаре

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Владелица квартиры на улице 1-й Станционной сообщила в социальных сетях о регулярных коммунальных авариях, превращающих придомовую территорию в зону бедствия. По словам горожанки, местная канализационная насосная станция доставляет неудобства жителям на протяжении двух лет. Нечистоты регулярно заливают улицу, создавая невыносимый запах.

– Уже 2 года у нас под окнами экологическая катастрофа. Канализационная станция сломана, нечистоты льются, – рассказала омичка.

Особое беспокойство у местных жителей вызывает близость проблемного объекта к детскому саду № 207. Из-за особенностей рельефа стоки могут подтапливать территорию образовательного учреждения.

Как сообщили в Омскводоканале со ссылкой на департамент образования, руководство детсада принимает необходимые меры: воду из подвала откачивают круглосуточно с помощью насосов, а проветривание помещений организуют в часы отсутствия детей.

– По информации департамента образования, администрация детского сада принимает комплексные меры по устранению последствий подтопления подвального помещения. В круглосуточном режиме ведется откачка воды с помощью насосного оборудования. Проветривание помещений осуществляется в периоды отсутствия воспитанников, – рассказали в водоканале.

Также в Омскводоканале пояснили, что причиной постоянных остановок оборудования становится бытовой мусор, который жители многоэтажек смывают в канализацию. В частности, влажные салфетки блокируют работу насосов. Специалисты ресурсоснабжающей организации регулярно выезжают на объект для проведения необходимых работ, однако ситуацию в общем это не спасает.