Водоканал попросил омичей «не кормить» канализацию оливье

Недоеденные остатки новогоднего пира засоряют трубы.

Шедеврум

Омский водоканал обратился к омичам с просьбой не выбрасывать остатки еды в канализацию, так как это может вызвать засоры и аварии. Среди несмываемых отходов специалисты отметили и доминанту новогоднего стола – оливье.

– Пожалуйста, не смывайте в унитаз оливье, другие пищевые отходы, салфетки, средства личной гигиены и бытовой мусор, – попросили в водоканале.

Специалисты подчеркнули, что слив пищевых отходов нарушает нормы эксплуатации системы и может испортить празднование.

Поэтому водоканал рекомендовал выбрасывать остатки пищи только в мусорное ведро, чтобы избежать неприятностей и провести праздники спокойно.