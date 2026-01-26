«Глаза выедает»: омскую многоэтажку затопило нечистотами

Омичи живут с невыносимым запахом в квартирах уже почти неделю.

omskinform.ru

Жильцы дома № 59 на улице 2-я Поселковая в Советском округе Омска столкнулись с серьезной проблемой – затоплением подвала канализационными стоками, из-за чего в подъездах и квартирах распространился невыносимый запах.

Как рассказали жильцы, несмотря на обращения управляющей компании в «ОмскВодоканал» и ГЖИ, проблема до сих пор не решена.

– 21 января был пост про невыносимый запах канализации и бездействии АО «Омскводоканал» по адресу: 2-я Поселковая, д. 59. У нас ничего не изменилось в лучшую сторону, только усугубляется. Никто ничего не делает! Уже в квартирах запах, как в общественных туалетах, в подъездах глаза выдает от запаха «благовоний»! Администрация города получила заявку-жалобу, действий никаких не последовало, – пожаловались омичи в паблике «Аварийный Омск».

Согласно предоставленным жильцами документам, управляющая компания обратилась в «ОмскВодоканал» в середине месяца, указав, что причиной подтопления стала неисправность насосной станции.

20 января «ОмскВодоканал» подтвердил, что станция не работает, но находится в процессе ремонта. В тот же день управляющая компания направила письмо в Госжилинспекцию с просьбой принять срочные меры. Однако, по словам жильцов, ситуация так и не изменилась.