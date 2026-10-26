Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Делегация Абхазии приехала в Омскую область учиться сельскому хозяйству

Представители республики прибыли в регион для обмена опытом в сфере сельского хозяйства.
уборочная

Делегация из Республики Абхазия прибыла в Прииртышье с рабочим визитом. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа провел рабочую встречу с вице-премьером республики Вараздатом Миносяном и руководителем общественного объединения «Русское содружество» Валентиной Пицевич-Эмурхбой. Главной целью визита зарубежных гостей стало изучение передового опыта местных предприятий агропромышленного комплекса.

В рамках поездки делегация побывала на научно-производственном предприятии «Сатурн-Агро», специализирующемся на выпуске техники для послеуборочной обработки зерна. Директор компании Михаил Костин провел для гостей экскурсию, продемонстрировав производственные мощности и рассказав об истории развития завода. В дальнейшем представители Абхазии планируют посетить и другие профильные организации региона для укрепления межрегионального сотрудничества.

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·Общество·Олег Кипорук

Делегация Абхазии приехала в Омскую область учиться сельскому хозяйству

Представители республики прибыли в регион для обмена опытом в сфере сельского хозяйства.
уборочная

Делегация из Республики Абхазия прибыла в Прииртышье с рабочим визитом. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа провел рабочую встречу с вице-премьером республики Вараздатом Миносяном и руководителем общественного объединения «Русское содружество» Валентиной Пицевич-Эмурхбой. Главной целью визита зарубежных гостей стало изучение передового опыта местных предприятий агропромышленного комплекса.

В рамках поездки делегация побывала на научно-производственном предприятии «Сатурн-Агро», специализирующемся на выпуске техники для послеуборочной обработки зерна. Директор компании Михаил Костин провел для гостей экскурсию, продемонстрировав производственные мощности и рассказав об истории развития завода. В дальнейшем представители Абхазии планируют посетить и другие профильные организации региона для укрепления межрегионального сотрудничества.

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Рубрика - Общество