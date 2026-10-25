Омский агрогигант задыхается из-за миллионных долгов

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Производственные активы ЗАО «Кутузовское», расположенного в Шербакульском районе, оказались под арестом. Судебные приставы заблокировали работу складов, нефтебазы, гаражей и машинных мастерских некогда успешного агрокомплекса, оказавшегося в процедуре банкротства.

Инициатором финансовых претензий выступила налоговая инспекция. Прибыль предприятия в минувшем году составляла 14 миллионов рублей при общей выручке в 209 миллионов, однако накопленные обязательства превысили 115 миллионов рублей, включая 22 миллиона долгов перед бюджетом.

– Поступило заявление ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области о включении в реестр требований кредиторов должника ЗАО «Кутузовское» требований в размере 3 565 428,35 руб, – сказано в одном из сообщений о получении требований кредиторов.

Руководитель компании Виталий Рейм на заседании суда не возражал против запуска конкурсного процесса, в ходе которого спецтехника, комбайны и автомобили хозяйства также подлежат описи.

Историю предприятие ведет с 1930 года, когда на его месте образовалась сельхозартель «Красная звезда», переросшая в советские годы в крупный колхоз. Современный статус ЗАО получило в 1992 году. До 2021 года комплекс возглавлял бывший замминистра сельского хозяйства Сергей Магда.

Ситуация усугубилась осенью прошлого года, когда надзорное ведомство уличило руководство в задержке зарплат перед сотней сотрудников на сумму почти 4 млн рублей.