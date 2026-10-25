Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Маркетплейс ввел ограничения после атаки БПЛА на склад в Омске

Компания ввела временные лимиты на оформление заказов после налета беспилотников.
ОЗОН

Маркетплейс Ozon уведомил клиентов в личных кабинетах о введении технических ограничений. Сообщение появилось на сайте компании после удара украинских БПЛА на инфраструктуру в Омске.

– Ввели временные ограничения из-за повышенной нагрузки в вашем регионе. Если не получается оформить заказ, повторите попытку позже, – говорится в сообщении на сайте маркетплейса.

Напомним, что воздушная тревога действовала в субботу, 24 октября, с 15:40 до 22:00. Атаку на склад зафиксировали вечером, персонал успели предварительно эвакуировать. Как сообщалось ранее, товары, размещенные в логистическом центре в Омске, уже скрыли с витрины маркетплейса. Также склады прекратили прием поставок от продавцов, а те поставки, что уже в пути, перенаправят в другие места.

По словам губернатора Виталия Хоценко, вражеские БПЛА добрались до северного промышленного узла. На месте происшествия задействовали мобильную лабораторию для проверки состояния воздуха.

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·Общество·Олег Кипорук

Маркетплейс ввел ограничения после атаки БПЛА на склад в Омске

Компания ввела временные лимиты на оформление заказов после налета беспилотников.
ОЗОН

Маркетплейс Ozon уведомил клиентов в личных кабинетах о введении технических ограничений. Сообщение появилось на сайте компании после удара украинских БПЛА на инфраструктуру в Омске.

– Ввели временные ограничения из-за повышенной нагрузки в вашем регионе. Если не получается оформить заказ, повторите попытку позже, – говорится в сообщении на сайте маркетплейса.

Напомним, что воздушная тревога действовала в субботу, 24 октября, с 15:40 до 22:00. Атаку на склад зафиксировали вечером, персонал успели предварительно эвакуировать. Как сообщалось ранее, товары, размещенные в логистическом центре в Омске, уже скрыли с витрины маркетплейса. Также склады прекратили прием поставок от продавцов, а те поставки, что уже в пути, перенаправят в другие места.

По словам губернатора Виталия Хоценко, вражеские БПЛА добрались до северного промышленного узла. На месте происшествия задействовали мобильную лабораторию для проверки состояния воздуха.

8617
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Рубрика - Общество