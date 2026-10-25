125 сбили: Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках после атаки на Омск

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В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаке подверглись территории Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской и Омской областей, а также Пермский край, Башкортостан, Удмуртия, Крым и акватория Черного моря.

Напомним, что в Омске беспилотники долетели до северной промышленной зоны и попали в крупный склад маркетплейса.