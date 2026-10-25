Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омская мэрия продает участок с недостроями за 100 миллионов

Большую часть от суммы составляет стоимость земли.
недострой

Мэрия Омска выставила на продажу шесть объектов незавершенного строительства. Все они располагаются на пересечении 6-й Ленинградской и 6-й Станционной.

– Вид разрешенного использования участка предполагает хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, деловое управление, размещение служебных гаражей и стоянок транспортных средств, – отметили в мэрии.

Площадь недостроев превышает 5 тысяч кв. м. Начальная цена лота – 18,8 млн рублей.

Выкупная стоимость земельного участка – почти 97,5 млн рублей. То есть все вместе, здания и земля, обойдутся более чем в 116 млн рублей.

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Омская мэрия продает участок с недостроями за 100 миллионов

Большую часть от суммы составляет стоимость земли.
недострой

Мэрия Омска выставила на продажу шесть объектов незавершенного строительства. Все они располагаются на пересечении 6-й Ленинградской и 6-й Станционной.

– Вид разрешенного использования участка предполагает хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, деловое управление, размещение служебных гаражей и стоянок транспортных средств, – отметили в мэрии.

Площадь недостроев превышает 5 тысяч кв. м. Начальная цена лота – 18,8 млн рублей.

Выкупная стоимость земельного участка – почти 97,5 млн рублей. То есть все вместе, здания и земля, обойдутся более чем в 116 млн рублей.

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Рубрика - Экономика/Бизнес