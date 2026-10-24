В Омской области ищут инвесторов для придорожных комплексов на трассах

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Агентство развития и инвестиций Омской области предложило бизнесу принять участие в создании сети многофункциональных зон придорожного сервиса на трассах Р-254 «Иртыш» и Р-402.

Как отмечают авторы инициативы, на этих федеральных дорогах пока нет подобных объектов. Участки под комплексы уже подобраны вдоль Северного обхода, на подъездах к казахстанской границе, а также на выездах в сторону Тюмени и Новосибирска. Землю выделили в Омском, Любинском, Исилькульском и Черлакском районах. В состав каждого комплекса планируют включить мотель, кафе, станцию техобслуживания, автозаправку и зарядку для электромобилей.

По замыслу инициаторов, новые объекты поспособствуют росту внутреннего автотуризма и сокращению числа ДТП: у водителей появится возможность остановиться и отдохнуть. Кроме того, на местах возникнут дополнительные рабочие места для жителей районов.

Один комплекс оценивают примерно в 60 млн рублей, а на его реализацию потребуется порядка двух лет. Государство, со своей стороны, обещает инвестору льготы: земельный участок без торгов, отсрочку по налогам и сопровождение всех административных процедур – от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.