Известный дорожник Григорян открывает крутую гостиницу под Омском

Инвестиции в загородный комплекс Villa Rose оцениваются в 1,6 млрд рублей.

Фото: omsk_putevoditel

Владелец фирмы по ремонту и строительству дорог «Сиброс» Арабо Григорян стал учредителем ООО «Вилла Роуз» с заявленным видом деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Фирма зарегистрирована в селе Розовка Омского района, где предприниматель с 2024 года строит загородный комплекс Villa Rose. Инвестиции в амбициозный проект оцениваются в 1,6 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, на территории Розовки появятся гостиничный комплекс и коттеджи для гостей, закрытая спа-зона, открытый бассейн, баня из сруба, ресторан и караоке-бар с террасой. Банкетный зал нового комплекса рассчитан на 350 мест, а сам он позволяет одновременно принимать до 600 гостей. В гостинице будет 33 номера, а коттеджная зона вмещает 24 сооружения с площадкой для барбекю.

Строительные работы в комплексе Villa Rose практически завершены. Открытие запланировано до конца 2026 года.