Омск попал в топ бюджетных мест на Новый год

Фото: omskinform.ru

Омск оказался в числе экономных вариантов для поездок в период зимних каникул. Согласно информации ТАСС со ссылкой на платформу Bronevik.com, средняя стоимость ночи в местном отеле составляет 5 тыс. рублей. При этом в среднем по стране ценник на размещение в начале ноября держится на отметке 8,2 тыс. рублей за сутки.

Наиболее затратными направлениями для отдыха признаны Белокуриха, где за сутки придется отдать 26 тыс. рублей, и Териберка с показателем 24 тыс. рублей. В первую пятерку также вошли горнолыжные и природные курорты: Эстосадок (19,0 тыс. рублей), Красная Поляна (18,3 тыс. рублей) и Шерегеш (17,4 тыс. рублей). Аналитики отмечают, что высокая стоимость в этих локациях обусловлена повышенным спросом в праздничные дни.

В число бюджетных городов наряду с Омском вошел Туапсе. Цена составляет 4,0 тыс. рублей за ночь, Орел, Оренбург, Липецк по 4,2 тыс. рублей и Астрахань с ценой в 4,3 тыс. рублей. Близкие позиции занимают Улан-Удэ с 5,1 тыс. рублей, а также Новороссийск и Ейск по 4,9 тыс. рублей, где расценки на жилье слабее зависят от сезонного наплыва путешественников.