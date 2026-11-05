В Омске построят стильный микрорайон без «хором»

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В Советском округе Омска готовится масштабная застройка. Департамент архитектуры и градостроительства администрации города выдал разрешение на возведение нового жилого комплекса на улице 22 Апреля. Проект включает в себя пять многоквартирных домов, которые построят в два этапа.

В рамках первой очереди возведут девятиэтажный корпус № 3 общей площадью квартир 2,76 тыс. кв. метров. В нем разместятся 62 квартиры – 33 однокомнатные и 29 двухкомнатных, а также встроенно-пристроенные помещения на 480 кв. метров. Вторым объектом первого этапа станет корпус № 5 переменной этажности от 1 до 9 этажей. Площадь его квартир составит 2,9 тыс. кв. метров – это 64 квартиры, из которых 33 однокомнатные и 31 двухкомнатная. Здание также получит пристроенные помещения площадью свыше 780 кв. метров и крытую автостоянку на 26 машино-мест площадью более 1,3 тыс. кв. метров.

Второй этап строительства включает еще три девятиэтажных дома. В корпусах № 1 и № 2 предусмотрено по 62 квартиры – 33 однокомнатные и 29 двухкомнатных. Площадь квартир в каждом из них составит 2,76 тыс. кв. метров. При этом коммерческая площадь первого корпуса превысит 330 кв. метров, а второго – 240 кв. метров. Завершающий корпус № 4 рассчитан на 64 квартиры, из которых 33 однокомнатные и 31 двухкомнатная общей площадью 2,9 тыс. кв. метров с общественными помещениями на 330 кв. метров.

Строительством объекта займется специализированный застройщик «Строительно-монтажное управление – 1 Завода строительных конструкций № 1».