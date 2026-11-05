Депутаты горсовета проверили готовность «ОмскВодоканала» к работе зимой

Фото: пресс-служба Омского горсовета

Выездное заседание комитета Омского городского Совета (ОГС) по вопросам ЖКХ прошло 5 ноября на базе АО «ОмскВодоканал». Для его проведения депутаты посетили сооружения водоподготовки, расположенные в Ленинском административном округе города. Тема заседания – подготовка предприятия к работе в зимних условиях. Как пояснил председатель профильного комитета ОГС Сергей Фролов, вопрос этот очень важен, поскольку представить жизнь крупного мегаполиса без организованного водоснабжения практически невозможно. Сегодня «ОмскВодоканал» подает питьевую воду и оказывает услуги водоотведения более чем 1 млн пользователей, проживающих в Омске.

Чтобы разговор был предметным, для депутатов была организована экскурсия по ключевым участкам производства. В частности, они побывали в лабораторном центре компании.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Отбор проб производится на всех этапах водоподготовки. Каждый час на выходе в городскую распределительную сеть вода анализируется по показателям мутности, наличия остаточного хлора. Кроме того, мы ежедневно проводим микробиологический анализ и исследования по определению запаха, привкуса, цветности, жесткости, окисляемости, аммония, остаточного содержания реагентов, – рассказала заведующая лабораторией «ОмскВодоканала» Елена Токарева.

И хотя, по ее словам, качество воды в реке Иртыш за последние 20 лет не ухудшилось, а зимой из-за низкой температуры какая-либо биологическая активность в ней вообще сойдет к нулю, перед подачей потребителям вода все равно пройдет обязательное обеззараживание методом хлорирования. Производится процесс на станции электролиза по современной безопасной технологии, и депутаты ОГС уделили этому объекту особое внимание. Реализованный в 2018 году проект позволил «ОмскВодоканалу» отказаться от опасного производства и свести к нулю риски, связанные с выбросом хлора в процессе водоподготовки.

После экскурсии состоялось заседание комитета горсовета, на котором перед депутатами выступил генеральный директор предприятия Павел Козлов. В частности, он рассказал, что для обеспечения водоснабжения жителей и промышленных предприятий в системе омского водоканала работают 15 насосных станций третьего подъема и 88 станций четвертого подъема. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1955 км. Система водоотведения включает 114 канализационных насосных станций и 1362 км сетей. Для обеспечения бесперебойной работы этого хозяйства на предприятии создано 73 аварийные бригады.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Мы подаем воду всегда, поэтому все плановые работы у нас производятся не только в летний период, но и в зимний период. Что касается ремонтных аварийных бригад, то кроме типичных работ по устранению повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения, зимой им приходится решать и дополнительные задачи, связанные с промерзанием грунта. Грунт приходится пропиливать баровыми установками, рыхлить гидромолотами. Все это, к сожалению, увеличивает время устранения повреждений, но всей необходимой техникой наши бригады обеспечены, – рассказал Павел Козлов.

В завершение доклада он рассказал о взаимодействии предприятия с администрацией города в вопросах содержания и обновления муниципальной инфраструктуры. Водопроводные и канализационные сети эксплуатируются омским водоканалом по договорам аренды, размер которой ежегодно индексируется. При этом предприятие ежегодно направляет на реконструкцию муниципального имущества сумму, равную арендной плате.

Члены комитета по вопросам ЖКХ приняли к сведению доклад гендиректора «ОмскВодоканала».

– Мы должны ценить и гордиться тем, что омичи обеспечены сегодня чистой питьевой водой. Пройдя по производственным корпусам, мы убедились в том, что работа на предприятии критической инфраструктуры ведется с соблюдением всех необходимых нормативов, трудятся здесь технически грамотные специалисты, которые стараются идти в ногу с самыми современными технологиями. Считаю, что сегодня акционерное общество «ОмскВодоканал» полностью готово к прохождению зимнего периода, – резюмировал председатель профильного комитета ОГС Сергей Фролов.

Общее мнение членов комитета по вопросам ЖКХ заместитель председателя ОГС Светлана Студеникина дополнила словами о целесообразности выездных заседаний депутатов.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Одно дело, когда мы в теоретическом варианте работаем с теми или иными документами, и совсем другое, когда вживую общаемся с коллективом предприятия или организации, вместе обсуждаем поставленные задачи. Так можно решить любые накопившиеся проблемы с гораздо большей эффективностью, – пояснила свою мысль вице-спикер городского парламента.

Светлана Студеникина отметила, что в дальнейшем практика выездных заседаний будет продолжена.