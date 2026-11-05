Под Омском строят гигантскую теплицу на замену импорту

Фото: управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В селе Лузино идет возведение современного тепличного комплекса, площадь которого составит 20 гектаров. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на строительной площадке завершен нулевой цикл работ и монтаж металлического каркаса на всех четырех производственных блоках.

Сейчас рабочие устанавливают стекло на кровле и фасадах, а также монтируют внутренние инженерные сети, включая отопление, вентиляцию, водопровод и электроснабжение.

По словам главы региона, запуск крупного агропредприятия позволит существенно увеличить выпуск свежих овощей и укрепить продовольственную безопасность Омской области. Проектная мощность комплекса рассчитана на ежегодный сбор свыше 15 тысяч тонн продукции, а его открытие создаст новые рабочие места для местных жителей.

Строительство ведет управляющая компания «РОСТ». Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.