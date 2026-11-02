В Омской области закрыли сезон зерновых

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области завершили уборку зерновых. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Аграрии намолотили более 2,8 млн тонн зерна, сейчас завершается уборка масличных культур – обмолочено около 90 % площадей.

По данным пресс-службы губернатора, уборка зерновых закончена во всех районах области, а средняя урожайность составила 17 центнеров с гектара. По масличным обмолочено около 90 % от запланированной площади.

Также в пресс-службе отметили, что полностью завершен сбор картофеля и овощей.