Омск-информ
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·Общество·Павел Лисин

В Омской области закрыли сезон зерновых

В регионе полностью завершили сбор зерновых культур и овощей.
Уборочная кампания

В Омской области завершили уборку зерновых. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Аграрии намолотили более 2,8 млн тонн зерна, сейчас завершается уборка масличных культур – обмолочено около 90 % площадей.

По данным пресс-службы губернатора, уборка зерновых закончена во всех районах области, а средняя урожайность составила 17 центнеров с гектара. По масличным обмолочено около 90 % от запланированной площади.

Также в пресс-службе отметили, что полностью завершен сбор картофеля и овощей.

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·Общество·Павел Лисин

В Омской области закрыли сезон зерновых

В регионе полностью завершили сбор зерновых культур и овощей.
Уборочная кампания

В Омской области завершили уборку зерновых. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Аграрии намолотили более 2,8 млн тонн зерна, сейчас завершается уборка масличных культур – обмолочено около 90 % площадей.

По данным пресс-службы губернатора, уборка зерновых закончена во всех районах области, а средняя урожайность составила 17 центнеров с гектара. По масличным обмолочено около 90 % от запланированной площади.

Также в пресс-службе отметили, что полностью завершен сбор картофеля и овощей.

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Рубрика - Общество