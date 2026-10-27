Омскую картошку в невероятных масштабах вывозят за границу

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Омские аграрии резко увеличили поставки картофеля за рубеж. С начала 2026 года специалисты местного филиала Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса досмотрели свыше 119 тыс. тонн корнеплодов. Этот объем в 14 раз превысил показатели аналогичного периода прошлого года, когда на экспорт отправили всего 8 тысяч тонн.

Сформированные партии адресованы покупателям из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Как отметил заведующий испытательной лабораторией Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Виталий Астахов, картофель – продукция огромного фитосанитарного риска, которая нуждается в особом контроле.

– Картофель относится к продукции высокого фитосанитарного риска, поэтому при его экспорте обязательно оформляется фитосанитарный сертификат. Он подтверждает, что партия прошла контроль, не заражена карантинными вредителями и болезнями и соответствует требованиям страны-импортера продукции, – рассказал Астахов.

В лабораторных условиях клубни подвергли детальному анализу на наличие червей, вредителей, бактерий, вирусов и грибковых заболеваний. Эксперты выполнили визуальный осмотр образцов и провели ПЦР-исследования, нацеленные на выявление карантинных организмов, в числе которых бурая бактериальная гниль, золотистая и колумбийская картофельные нематоды. По итогам проверок опасных объектов из единого перечня ЕАЭС в продукции не обнаружено.