Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Минкульт через суд требует отреставрировать омскую гостиницу «Россия»

На фасадах исторического здания разрушается лепнина и прорастают кустарники.
Гостиница Россия

В Центральный районный суд Омска поступил иск от регионального министерства культуры с требованием обязать собственников исторического здания «Гостиница «Россия» отреставрировать его фасады.

По данным минкульта, владельцы памятника архитектуры не исполняют охранные обязательства: на фасадах появились трещины, разрушаются карнизы и декоративные вазоны, осыпается штукатурка, а на балконах уже прорастают кустарники.

Ответчиками по делу выступают ООО «ЮЛИС», АУК «Омская филармония», Департамент имущественных отношений омской мэрии, а также пять физических лиц.

Ранее выданное ведомством предписание собственники игнорировали. В иске министерство просит суд обязать ответчиков провести все необходимые ремонтно-реставрационные работы в срок до 31 декабря 2027 года.

Отметим, что помещение в здании объекта культурного наследия «Гостиница «Россия» 1905 года постройки безуспешно пытаются отдать в руки частных лиц уже третий год подряд. Проведение следующих торгов запланировано на 17 декабря.

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·Общество·Мария Филимонова

Минкульт через суд требует отреставрировать омскую гостиницу «Россия»

На фасадах исторического здания разрушается лепнина и прорастают кустарники.
Гостиница Россия

В Центральный районный суд Омска поступил иск от регионального министерства культуры с требованием обязать собственников исторического здания «Гостиница «Россия» отреставрировать его фасады.

По данным минкульта, владельцы памятника архитектуры не исполняют охранные обязательства: на фасадах появились трещины, разрушаются карнизы и декоративные вазоны, осыпается штукатурка, а на балконах уже прорастают кустарники.

Ответчиками по делу выступают ООО «ЮЛИС», АУК «Омская филармония», Департамент имущественных отношений омской мэрии, а также пять физических лиц.

Ранее выданное ведомством предписание собственники игнорировали. В иске министерство просит суд обязать ответчиков провести все необходимые ремонтно-реставрационные работы в срок до 31 декабря 2027 года.

Отметим, что помещение в здании объекта культурного наследия «Гостиница «Россия» 1905 года постройки безуспешно пытаются отдать в руки частных лиц уже третий год подряд. Проведение следующих торгов запланировано на 17 декабря.

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Рубрика - Общество