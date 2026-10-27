Минкульт через суд требует отреставрировать омскую гостиницу «Россия»

Omskinform.ru

В Центральный районный суд Омска поступил иск от регионального министерства культуры с требованием обязать собственников исторического здания «Гостиница «Россия» отреставрировать его фасады.

По данным минкульта, владельцы памятника архитектуры не исполняют охранные обязательства: на фасадах появились трещины, разрушаются карнизы и декоративные вазоны, осыпается штукатурка, а на балконах уже прорастают кустарники.

Ответчиками по делу выступают ООО «ЮЛИС», АУК «Омская филармония», Департамент имущественных отношений омской мэрии, а также пять физических лиц.

Ранее выданное ведомством предписание собственники игнорировали. В иске министерство просит суд обязать ответчиков провести все необходимые ремонтно-реставрационные работы в срок до 31 декабря 2027 года.

Отметим, что помещение в здании объекта культурного наследия «Гостиница «Россия» 1905 года постройки безуспешно пытаются отдать в руки частных лиц уже третий год подряд. Проведение следующих торгов запланировано на 17 декабря.