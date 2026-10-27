Россия поразила в Киеве производство беспилотников, долетавших до Омска

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Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в Киеве, специализирующемуся на выпуске беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ходе операции был полностью выведен из строя цех, где осуществлялась сборка дронов моделей FP-1 и FP-2. Помимо этого, российские бойцы атаковали стратегически важный Южный мост в украинской столице.

Дополнительно в ведомстве проинформировали об ударе по разгрузочно-таможенному терминалу в Харьковской области. На его площадках было организовано масштабное хранение и последующее распределение материально-технических средств, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины.

Отметим, что прямое расстояние от границ Украины до Омска составляет около 3300 километров. Ранее разработчики беспилотников семейства FP за счет модернизации и установки дополнительных топливных баков нарастили дальность полета аппаратов до 3400 километров, что позволяет им долетать до Сибири, в том числе и до Омской области. По имеющейся информации, улучшенная версия FP-1 остается самым дальнобойным БПЛА на вооружении ВСУ.