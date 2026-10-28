Омские театры назвали новые даты сорванных из-за угрозы БПЛА спектаклей

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Омские театры уточнили график переносов сорванных из-за атаки БПЛА спектаклей и назвали сроки возврата денег. Так, в театре «Галерка» постановки «Шутки Чехова» и «Свидание в предместье» перенесли на 6 января.

В Омском ТЮЗе назвали крайний срок возврата средств за отмененный спектакль Калужского ТЮЗа – получить деньги омичи смогут до 1 ноября.

Напомним, что 24 октября в Омске действовал режим беспилотной опасности, продлившийся более шести часов. Из-за этого площадки города экстренно отменяли мероприятия.

Ранее стало известно, что Омский драмтеатр перенес спектакль «Зойкина квартира» на 19 января 2027 года с сохранением билетов. Гастрольные «Бешеные деньги» в ТЮЗе и показ «Пятого театра» из-за графика перенести не удалось, поэтому зрителям предложили возврат средств.