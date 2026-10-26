Из-за беспилотников у омичей «накрылись» походы в театр: что теперь делать с билетами

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В минувшую субботу, 24 октября, омские театры отменили вечерние показы спектаклей. Причиной стало объявление в регионе беспилотной опасности – украинские БПЛА атаковали северную промышленную зону Омска и склады Ozon.

Некоторые театры отменили постановки заранее, другие прервали прямо в процессе показа. Так или иначе планы сорвались у посетителей драмтеатра, ТЮЗа, Пятого театра и «Галерки».

Обменять нельзя вернуть

omskinform.ru

Омский театр драмы из-за беспилотников перенес спектакль «Зойкина квартира». Несостоявшийся показ назначили на 19 января 2027 года.

– Все билеты, приобретенные на 24 октября, остаются действительными на новую дату показа, – сообщили в театре.

Как уточнили корреспонденту «Омск-информа» в учреждении, можно не дожидаться 19 января и просто вернуть купленные билеты в кассу.

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В театре «Галерка» из-за атаки БПЛА отменили спектакли «Свидание в предместье» и «Шутки Чехова». Как рассказали в театре, зрители могут до 2 ноября вернуть полную стоимость билетов, а также обменять билеты на этот спектакль на 6 декабря или другой спектакль театра.

В дальнейшем театры также намерены предлагать зрителям возврат или обмен билетов, если показам помешает беспилотная опасность. Однако условия могут отличаться в зависимости от обстоятельств.

Больше не покажут

фото: Анна Шестакова, министерство культуры Омской области

В театре юного зрителя 24 октября должны были играть спектакль «Бешеные деньги». Постановка была привозной.

– Это первый раз в случае атак БПЛА, когда нам поступило распоряжение отменить или перенести спектакль. Мы его отменили, так как перенести не было возможности – спектакль «Бешеные деньги» играл на нашей сцене Калужский ТЮЗ в рамках программы федеральной программы «Большие гастроли», – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе театра.

Постановку артистов из Калуги омичи, к сожалению, увидеть не смогут. Организаторы готовы вернуть им деньги либо обменять билеты на спектакль Омского ТЮЗа. В случае новых беспилотных опасностей спектакли также будут отменять, а зрителям предложат альтернативы. Однако решать, какими будут эти альтернативы, театр планирует отдельно в каждом конкретном случае.

Cultura55.ru

В Пятом театре переносить отмененный спектакль не стали. Зрителям предложили возврат билетов.

– В связи с объявленной в регионе беспилотной опасностью мы были вынуждены отменить показ спектакля в рамках фестиваля «лиТЕрАТуРа». Приносим извинения за доставленные неудобства, – сообщили в пресс-службе театра.

Концерты

Беспилотная опасность в субботу помешала не только театральным постановкам. В Концертном зале Омской филармонии не состоялось выступление легендарной рок-группы «Рондо». Концерт перенесли с 19 часов субботы, 24 октября, на десять утра 25 октября.

При этом организаторы не успели заранее сообщить зрителям о переносе. В результате толпы омичей собрались вечером в субботу около филармонии под звуки срабатывающей системы противовоздушной обороны.