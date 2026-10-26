Спустя 85 лет: под Тверью нашли останки погибшего сержанта из Омска

фото: Виктор Кочергин, ПО «Память»

В районе деревень Баево-Tрубники Западнодвинского округа Тверской области участники поискового отряда «Память» научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» обнаружили останки неизвестного солдата, павшего в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с останками бойца специалисты извлекли так называемую арматурку – специальный медальон, внутри которого находился сохранившийся бланк. На нем четко читались данные: Василий Куликов, 1912 года рождения. Красноармеец являлся уроженцем Вятского сельсовета Усть-Ишимского района Омской области. На фронт он ушел в 1941 году после призыва Сталинским РВК.

На данный момент поисковые службы заявляют, что помощь в поиске родственников погибшего сержанта не требуется.

Представители центра «Подвиг» добавили, что работы на месте обнаружения второго бойца продолжаются. Установить его личность пока не удалось, так как носители информации при нем еще не найдены.