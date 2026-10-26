В Омской области урезают расходы на лечение уехавших омичей

В Законодательное Собрание внесен проект изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период. Поправки предусматривают масштабное перераспределение средств внутри системы здравоохранения.
Региональные власти намерены урезать расходы на оплату медицинской помощи, которую граждане, зарегистрированные в Омской области, получают за ее пределами. Сэкономленную сумму в размере 200 млн рублей перенаправят на финансирование медучреждений непосредственно внутри региона.
– Проектом закона предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований, – цитирует документ «СуперОмск», – на сумму 200 000,0 тыс. рублей и направления высвободившихся средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования на территории Омской области.
Корректировка не повлияет на общий финансовый параметр: суммарные расходы фонда ОМС на 2026 год останутся на прежнем уровне и составят 48,6 млрд рублей. Отметим, что по итогам 2025 года на лечение омичей за пределами региона – в основном вахтовиков, переселенцев и пациентов, направленных в узкопрофильные федеральные клиники, – из местной системы здравоохранения было перечислено порядка 767,8 млн рублей.