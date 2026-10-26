Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области урезают расходы на лечение уехавших омичей

Освободившиеся 200 млн рублей направят на финансирование местной медицины.
медсетра, укол, шприц, больница

В Законодательное Собрание внесен проект изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период. Поправки предусматривают масштабное перераспределение средств внутри системы здравоохранения.

Региональные власти намерены урезать расходы на оплату медицинской помощи, которую граждане, зарегистрированные в Омской области, получают за ее пределами. Сэкономленную сумму в размере 200 млн рублей перенаправят на финансирование медучреждений непосредственно внутри региона.

– Проектом закона предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований, – цитирует документ «СуперОмск», – на сумму 200 000,0 тыс. рублей и направления высвободившихся средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования на территории Омской области.

Корректировка не повлияет на общий финансовый параметр: суммарные расходы фонда ОМС на 2026 год останутся на прежнем уровне и составят 48,6 млрд рублей. Отметим, что по итогам 2025 года на лечение омичей за пределами региона – в основном вахтовиков, переселенцев и пациентов, направленных в узкопрофильные федеральные клиники, – из местной системы здравоохранения было перечислено порядка 767,8 млн рублей.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области урезают расходы на лечение уехавших омичей

Освободившиеся 200 млн рублей направят на финансирование местной медицины.
медсетра, укол, шприц, больница

В Законодательное Собрание внесен проект изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период. Поправки предусматривают масштабное перераспределение средств внутри системы здравоохранения.

Региональные власти намерены урезать расходы на оплату медицинской помощи, которую граждане, зарегистрированные в Омской области, получают за ее пределами. Сэкономленную сумму в размере 200 млн рублей перенаправят на финансирование медучреждений непосредственно внутри региона.

– Проектом закона предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований, – цитирует документ «СуперОмск», – на сумму 200 000,0 тыс. рублей и направления высвободившихся средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования на территории Омской области.

Корректировка не повлияет на общий финансовый параметр: суммарные расходы фонда ОМС на 2026 год останутся на прежнем уровне и составят 48,6 млрд рублей. Отметим, что по итогам 2025 года на лечение омичей за пределами региона – в основном вахтовиков, переселенцев и пациентов, направленных в узкопрофильные федеральные клиники, – из местной системы здравоохранения было перечислено порядка 767,8 млн рублей.

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Рубрика - Общество