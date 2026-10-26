Из окопов в кабинеты: чиновникам и силовикам зачтут боевые заслуги на СВО в стаж

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В Государственную думу направят законопроект, позволяющий зачитывать боевой опыт военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в стаж муниципальной службы. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА «Новости».

По словам парламентария, инициатива ориентирована на бывших военных и сотрудников внутренних дел, которые переходят на работу в органы местного самоуправления. Свои навыки и умение принимать решения в экстремальных условиях успели проявить многие участники специальной военной операции.

– Периоды такой службы предлагается учитывать при исчислении муниципального стажа на основании сведений, подтверждающих ее прохождение, – пояснил Алексей Говырин.

Соответствующие изменения планируется внести в закон «О статусе военнослужащих» и закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». Новые нормы прямо закрепят правовой механизм зачета указанных периодов в профильный стаж.