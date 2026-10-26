Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области готовят большую медицинскую «революцию»

Мэрия объявила аукцион на закупку и установку новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Врач

В сельских районах Омской области появятся 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Главное управление контрактной системы региона дало старт аукциону на проведение монтажных работ, оценив стоимость контракта почти в 154 миллиона рублей.

Точный перечень населенных пунктов в закупочной документации не раскрывается, однако получателями оборудования выступают центральные районные больницы Исилькульского, Марьяновского, Павлоградского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Усть-Ишимского, Черлакского и Шербакульского районов.

Строительство и возведение объектов запланированы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 2 ноября 2026 года. Этот тендер вошел в пятерку крупнейших контрактов ведомства за текущий год наряду с закупкой на возведение подстанции для аэропорта Омск-Федоровка за 992,8 миллиона рублей.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области готовят большую медицинскую «революцию»

Мэрия объявила аукцион на закупку и установку новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Врач

В сельских районах Омской области появятся 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Главное управление контрактной системы региона дало старт аукциону на проведение монтажных работ, оценив стоимость контракта почти в 154 миллиона рублей.

Точный перечень населенных пунктов в закупочной документации не раскрывается, однако получателями оборудования выступают центральные районные больницы Исилькульского, Марьяновского, Павлоградского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Усть-Ишимского, Черлакского и Шербакульского районов.

Строительство и возведение объектов запланированы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 2 ноября 2026 года. Этот тендер вошел в пятерку крупнейших контрактов ведомства за текущий год наряду с закупкой на возведение подстанции для аэропорта Омск-Федоровка за 992,8 миллиона рублей.

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Рубрика - Общество