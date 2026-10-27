Стало известно, когда в Омск приедет поезд Деда Мороза

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Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Омск 28 ноября. Продажа билетов на посещение передвижной резиденции откроется сегодня в 14:00 по местному времени.

Внутри праздничного состава для гостей обустроят приемную самого Деда Мороза, кукольный театр, тематическое фотокупе, вагон-ресторан и лавку с сувенирами. Попасть внутрь резиденции и на спектакли можно будет по заранее купленным билетам.

Для тех, кто не планирует заходить в вагоны, на перроне омского железнодорожного вокзала устроят бесплатную развлекательную анимационную программу.