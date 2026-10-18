Владельцы ТЦ «Континент» припозднились с установкой новогодней ели

Дерево украсили позже обычного.

Омск_путеводитель

В Омске рядом с торговым центром «Континент» установили и нарядили большую искусственную ель. Как и прежде, это произошло в октябре, правда, в этот раз владельцы ТЦ даже припозднились. город вновь, как и в прежние годы, начал готовиться к Новому году еще до наступления холодов. О появлении праздничного дерева сообщил телеграм-канал Omsk_putevoditel.

Снежного покрова возле ели пока нет, но она уже воспринимается горожанами как один из первых предвестников зимних праздников. Следующей, если следовать многолетней традиции, должна стать ель у торгового центра «Каскад».

Установка новогодних деревьев у крупных торговых центров Омска – давняя городская традиция, и «Континент» открывает этот сезон каждый год. Владельцем ТЦ является строитель Валерий Кокорин. Сейчас бизнес в равных долях разделен между его детьми, Еленой Дроздовой и Сергеем Кокориным.