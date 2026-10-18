Не пришедшего в суд подрядчика официально отстранили от ремонта моста у Телецентра

Арман Акопян не явился на заседание.

Фото: Владимир Казионов

Главу компании «Стройтраст» Армана Акопяна официально отстранили от ремонта моста у Телецентра. Мировой судья судебного участка № 67 в Октябрьском судебном районе Омска признал подрядчика виновным в трех административных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Омской области.

Как явствует из озвученных на процессе данных, прокурорская проверка показала, что зарплату в организации задерживали регулярно. В январе 2026 года руководителя уже штрафовали на 10 000 рублей за аналогичный проступок. К моменту проверки свыше 200 работников не получили деньги за расчетные периоды лета 2026 года – май, первую и вторую половины июня. Общая сумма долга превысила 17 млн рублей, добавились также задолженности по окончательному расчету при увольнении и по отпускным.

Сам Акопян, уведомленный о времени и месте разбирательства, на заседание не явился – компанию представлял его доверенный представитель. Прокурор требовал дисквалификации, ссылаясь на то, что многочисленные предписания надзорного органа не изменили ситуацию с оплатой труда, а это вылилось в массовые увольнения.

Наказание назначено на один год: судья объяснил решение высокой социальной значимостью нарушения конституционного права граждан на вознаграждение за труд.

Постановление пока не вступило в законную силу. Ранее сообщалось об уголовном деле, заведенном на Армана Акопяна. Его подозревают в невыплате зарплаты на сумму в 300 млн рублей.

Отдельно напомним, что 12 октября мэр Омска Сергей Шелест объявил о расторжении контракта со «СтройТрастом» из-за серьезного отставания от графика капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Капитальный ремонт моста у Телецентра идет почти два года – с 30 ноября 2024-го. Завершить объект планировалось к концу октября нынешнего года, но из-за низких темпов работ (готовность 37 %, отставание от графика – 152 дня) контракт со «СтройТрастом» был расторгнут. Сейчас омская мэрия занята поисками другого подрядчика.