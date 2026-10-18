Стала известна причина замены главврача омской больницы с убитыми палатами

На уход Олега Попова могло повлиять предостережение Росздравнадзора.

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Стала известна причина, по которой Олег Попов мог уйти с должности главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» на улице Лизы Чайкиной в Омске. Его отставка может быть связана с предостережением регионального Управления Росздравнадзора.

В документе от 13 октября надзорный орган указал на вероятность того, что помощь в медучреждении оказывается с отступлениями от обязательных требований. Основанием стала информация Территориального фонда ОМС Омской области о росте в третьем квартале 2026 года числа экспертиз качества, по итогам которых страховые организации зафиксировали несоблюдение стандартов. Этот показатель соответствует индикатору риска, утвержденному приказом Минздрава РФ № 1018н от 27 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что глава больницы отработал последний день 16 октября.

По предварительным данным, обязанности руководителя больницы временно возложат на Татьяну Филатенкову, занимающую пост заместителя главного врача по медицинской части. Пациенты этого учреждения активно жаловались на неудовлетворительное состояние палат.