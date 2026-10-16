В Омске сменится главврач больницы, пациенты которой жаловались на палаты

Сегодня, 16 октября, Олег Попов завершает работу в должности главного врача БСМП № 2 на улице Лизы Чайкиной в Октябрьском округе. Об этом стало известно от источников «Нового Омска» в больнице.
По имеющейся информации, временно исполняющей обязанности главного врача назначат Татьяну Филатенкову, которая в настоящее время работает заместителем руководителя больницы по медицинской части.
Отметим, что Попов руководил БСМП № 2 с 2019 года. До перехода на работу в больницу он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Омской области. При этом на момент публикации на официальном сайте медучреждения информация о сотрудниках пока не обновлялась.
Напомним, что эта информация появилась на фоне недавних сообщений о состоянии палат в отделении эндокринологии. По словам одной из пациенток, в помещениях установлены старые окна, которые страшно открывать, а мебель и кровати находятся в неисправном состоянии. Кроме того, девушка пожаловалась на качество матрасов и отметила, что на чистом постельном белье есть дыры.